РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. В подмосковном Красногорске разыскивают 74-летнюю Ларису Севоднясеву (Гусеву), местонахождение которой неизвестно с 25 сентября, сообщается на официальном сайте ПСО «Лиза Алерт».

Пропала Севоднясева (Гусева) Лариса Александровна. 74 года, Красногорск. Она 25 сентября 2021 года ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 155 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы.

В день исчезновения женщина была одета в фиолетовое пальто, брюки горчичного цвета, коричневые ботинки, светлую вязаную шапку. С собой у нее была светло-коричневая сумка.

Возможна потеря памяти.

О местонахождении Ларисы Севоднясевой (Гусевой) можно сообщить на горячую линию ПСО «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или на единый номер служб спасения 112.