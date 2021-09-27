РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Юные гимнастки из центра спортивного движения Подольска завоевали пять золотых медалей на открытом турнире по художественной гимнастике «Золотая осень» в Брянске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Так, первые места заняли Аксиния Наумова (2016 год рождения), Станислава Леус (2015 год рождения), Алиса Лисняк (2013 год рождения), Анастасия Селезнева (2010 год рождения), Екатерина Осипова (2009 год рождения).

Кроме того, серебро выиграли представительницы Подольска Елизавета Антонова (2013 год рождения) и Анна Борисенко (2011 год рождения). Бронзу завоевали Ирина Малофеева (2015 год рождения), Виктория Бабаева (2010 год рождения) и Анастасия Романтеева (2008 год рождения).

Администрация Подольска поздравила победителей и призеров соревнований.