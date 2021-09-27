РИАМО - 27 сен. Метростроители обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны во время выполнения работ на улице Демьяна Бедного в Москве, сообщает ТАСС.

Место обнаружения боеприпаса оцепили, за территорией следят сотрудники полиции. На место происшествия направились саперы. После обследования снаряд вывезут на утилизационный полигон.

Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны регулярно находят в различных частях Московской области. Так, в последние дни такие находки сделали в Балашихе, Люберцах, Солнечногорске, Рузском, Волоколамском и Можайском округах.