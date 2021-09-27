РИАМО - 27 сен. На Москву и Подмосковье надвигается антициклон, который принесет в регион солнечную погоду без дождей, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, 28 сентября в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Дневная температура воздуха составит в Москве до плюс 10-12 градусов, по Московской области – до плюс 9-14 градусов.

Ночью 29 сентября столбики термометров опустятся до плюс 2-4 градусов, в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем воздух в мегаполисе прогреется до плюс 10-12 градусов, по области - до плюс 9-14 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, 30 сентября в Московском регионе будет малооблачно и без осадков. В столице температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, по Московской области – плюс 2-7 градусов, днем ожидается плюс 10-12 и плюс 9-14 градусов соответственно.

Теплая погода прогнозируется и 1 октября. В столичном регионе будет малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до плюс 14 градусов.