РИАМО - 27 сен. Состояние домашних животных, вызволенных из поврежденного взрывом газа жилого дома в Ногинске, оценивается как удовлетворительное, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В понедельник в девятиэтажке, где ранее взорвался бытовой газ, прошли мероприятия по спасению заблокированных питомцев.

«Ветеринарные врачи государственных ветеринарных станций Богородского городского округа и городского округа Электросталь находятся постоянно на дежурстве в районе дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в Ногинске. Спасенные животные - две кошки, котенок, собака и попугай - осмотрены ветспециалистами. Их состояние удовлетворительное. Пострадавшим животным оказана бесплатная необходимая помощь», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что сообщество волонтеров Богородского округа взяло под свой контроль передачу животных хозяевам.

Взрыв в доме произошел утром 8 сентября. Это привело к обрушению стен на 2-4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек. Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семьям пострадавших из-за взрыва газа выплатят компенсации.

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