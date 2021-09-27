РИАМО - 27 сен. Состояние домашних животных, вызволенных из поврежденного взрывом газа жилого дома в Ногинске, оценивается как удовлетворительное, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
В понедельник в девятиэтажке, где ранее взорвался бытовой газ, прошли мероприятия по спасению заблокированных питомцев.
Он добавил, что сообщество волонтеров Богородского округа взяло под свой контроль передачу животных хозяевам.
Взрыв в доме произошел утром 8 сентября. Это привело к обрушению стен на 2-4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек. Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семьям пострадавших из-за взрыва газа выплатят компенсации.
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