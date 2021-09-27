РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В Подольске набирают группу пенсионеров для обучения компьютерной грамотности, занятия будут проходить в центре оперативного профессионального обучения (ЦОПО), сообщает администрация округа.

В рамках реализации проекта губернатора «Активное долголетие» Общественная палата Подольска совместно с учебным центром «ЦОПО» приглашает пенсионеров округа пройти программу обучения компьютерной грамотности. Это позволит им на телефоне, планшете, ноутбуке или компьютере узнавать свежие новости, научиться пользоваться социальными сетями, сайтом госуслуг, своевременно оплачивать услуги ЖКХ через интернет, записываться в поликлинику, делать покупки с доставкой на дом.

Продолжительность курса 10 часов. В каждой группе не более 7 человек. С инициативой в реализации программы «Продвинутый пенсионер» выступил член Общественной палаты округа Радион Венков.

«В настоящее время граждане пенсионного возраста испытывают сложности с восприятием компьютерной грамотности, однако мы видим много пожилых людей с желанием вести активный образ жизни, что вызывает уважение», - сказал Венков.

Занятия будут проводить в УЦ «ЦОПО» www.copo.ru на улице Комсомольская, 1, 5-й этаж. Запись на обучение осуществляется через отдел социальных коммуникаций администрации городского округа Подольск по телефону: 8 (496) 755-57-70.

Ранее выпуск пенсионеров с подобного курса прошел в сентябре, все участники получили сертификаты.