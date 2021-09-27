РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. В городском округе Мытищи за 8 месяцев 2021 года на учет поставили 43 944 иностранных гражданина, сообщил начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское», полковник полиции Сергей Смирнов.

В понедельник состоялось заседания комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений муниципалитета.

«За истекший период 8 месяцев в нашем подразделении поставлено на учет на территории Мытищ было 43 944 иностранных гражданина. По месту жительства зарегестрированных иностранных граждан, по видам на жительство и ВП - 1334 человека», - сказал Смирнов.

Он добавил, что основные иностранные граждане, пребывающие в округе приезжают по разным целям: работа - 29 886, учеба - 1504, частная цель въезда - 10 419, туризм - 85, деловая цель - 44, другие цели - 363.

Подразделением также было направлено 369 рапортов по факту выявленных фиктивных адресов постановки на учет, из которых было возбуждено 193 уголовных дела.

Смирнов отметил, что за 8 месяцев по статье 322.1 возбуждено 7 уголовных дел. По 322.2 - 5 уголовных дел, по статье 322.3 - 181 уголовное дело.