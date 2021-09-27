РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Фестиваль «Хранители наследия России», который проводят в подмосковном Красногорске, выиграл грант Президентского фонда развития культурных инициатив в размере 1,4 млн рублей, сообщается на официальном сайте фонда.

Конкурс проводился с 15 июня. Экспертизу прошли более 11,7 тыс. проектов. Грантовую поддержку получат почти 1,5 тыс. проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На сайте Фонда на странице ознакомления с проектами у победителей появился соответствующий статус с указанием набранного количества баллов по результатам независимой экспертной оценки.

Заявку на участие в конкурсе подал культурный центр «Купина» имени Любови Жук. Размер гранта - 1 414 730 рублей.

Всероссийский фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России» проводят в Красногорске с 2008 года. Ежегодно в нем принимают участие от 500 до тысячи участников из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Учредителями и организаторами мероприятия выступают министерство культуры Московской области, администрация городского округа Красногорск, АНО «Культурно-просветительский центр «Купина Неопалимая» при поддержке Российской академии музыки имени Гнесиных.