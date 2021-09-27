РИАМО - 27 сен. 174 тыс. человек стали участниками пятого Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Просветительская акция была организована для жителей столицы всех возрастов, сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Фестиваль проводился для повышении финансовой грамотности горожан, а также для формирования у них ответственного отношения к управлению личными средствами и семейным бюджетом.

Все активности в этом году прошли в режиме онлайн. Все материалы фестиваля находятся в открытом доступе на сайте фестиваля и на Московском образовательном канале.

«Уже в пятый раз Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пригласил на свои онлайн-площадки разные поколения жителей города. Для москвичей была подготовлена интересная разноплановая программа. И в этом особенность нашего фестиваля, потому что к теме финансовой грамотности подключаются очень многие организации самых разных отраслей», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков на открытии фестиваля.

Он отметил, что фестиваль с каждым годом расширяется, видоизменяется, добавляются новые активности. Так, в этом году отдельные треки подготовили для воспитанников детских домов, для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

«Кроме того, 24 сентября порядка 300 предпринимателей провели мастер-классы для старшеклассников. Очень хочется, чтобы фестиваль принес как можно больше важной, полезной и разнообразной информации», - добавил Молотков.

В роли экспертов выступили ведущие специалисты столичного департамента финансов, Банка России, Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве, а также преподаватели московских вузов.

В интересной и доступной форме они рассказали участникам о применении цифровых технологий в сфере финансов, распространенных видах мошенничества и способах защиты от них, возможностях приумножения личного капитала и поделились полезными советами по инвестированию. Москвичи также узнали, как отказаться от навязанной страховки, получить налоговые вычеты и воспользоваться счетами-эскроу, а также как оплачивать услуги через QR-код и пользоваться системой быстрых платежей.