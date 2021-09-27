РИАМО - 27 сен. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что будет усилен контроль за соблюдением масочного режима горожанами в магазина и других общественных местах, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что контроль за использованием средств индивидуальной защиты в мегаполисе не прекращался.

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», - сказал Немерюк.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подъем заболеваемости коронавирусом зафиксирован во многих субъектах страны.

В Москве с мая прошлого года нужно пользоваться маской во всех общественных местах – магазинах, общественном транспорте, поликлиниках, больницах, аптеках, ТЦ и так далее.

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