В интернете можно найти множество компаний, которые предлагают построить дом любой сложности: дороже всего стоят кирпичные постройки, а дешевле — каркасные. Но в процессе строительства даже самый дешевый каркасный дом может «обрасти» дополнительными расходами. Из каких материалов строят «каркасники», как выбрать компанию и контролировать работу строителей, РИАМО рассказали эксперты.
Готовые модули и пиломатериалы
Существует несколько видов каркасных домов, и строят их по-разному. Например, части дома могут заранее собрать на заводе в готовые модули, которые потом привозят на участок и монтируют. Еще каркасные дома могут собирать вручную на участке из подготовленного пиломатериала. Часто основным фактором выбора того или иного вида каркасного дома является скорость сборки: покупатель может получить готовый дом в срок от нескольких дней до нескольких недель.
По словам Алексея Кутейникова, владельца популярного портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE, в большинстве случаев такие дома собирают из деревянного каркаса, который выполняет несущую функцию, и стен, заполненных утеплителем. Иногда каркас делают металлическим, а в качестве стен используют сэндвич-панели. По окончании работ покупатель получает продукт высокой степени готовности: в некоторых случаях может потребоваться только финишная отделка помещений, а иногда дом сдают в состоянии «завози мебель и живи».
Основываясь на собственном опыте, Валерий уверяет, что каркасному дому не требуются какие-либо сроки на усыхание или отстаивание: домом можно пользоваться сразу по завершении строительства, не опасаясь просадок, деформации конструкций, как это происходит с домами из цельных деревянных элементов. «Пресловутая усушка доски при правильной конструкции дома никакого серьезного влияния не оказывает», — говорит Калашников.
«2,5 года жил на парковке»: москвичи о том, почему переехали в дом на колесах>>
Опасная экономия
Разброс цен на рынке каркасных домов довольно впечатляющий: можно увидеть лоты как за несколько сотен тысяч рублей, так и за несколько миллионов. Если покупатель не располагает вышеупомянутыми миллионами, он может решиться на покупку недорогого каркасного дома. Но при этом, конечно, существует шанс получить некачественную постройку, в которой будет просто некомфортно жить.
Алексей Кутейников уверен: себе в убыток работать никто не станет, и об этом следует помнить, выбирая дом по очень низкой цене. Строители прекрасно знают, на чем можно сэкономить: для каркаса, например, могут использовать не сухую, более дорогую, струганую доску, а доску обычную, сырую. «Такие доски можно различить даже визуально. Сухая доска профилированная, гладкая и ровная, а сырая на ощупь «мохнатая», не струганая», — делится опытом эксперт.
Может показаться, что разница невелика, ведь доски каркаса будут внутри стены, и их никто не увидит.
Валерий Калашников отмечает, что добросовестные строители заранее определяют класс материалов и работают, например, только с эконом-позициями. А недобросовестные работники могут заменять материалы на менее качественные в процессе строительства.
Вообще, способов сделать дом дешевле довольно много. «Экономят, например, на каркасе: берут тонкую доску в 45-50 миллиметров для стоек, стропил и прочих конструктивных элементов при том, что нормальная ширина стоек и стропил — 150 или 200 миллиметров. Экономию дает и отказ от усиливающих элементов каркаса», — добавляет Валерий.
Температурный вопрос
Долгое время считалось, что в каркасных домах можно жить только в теплое время года. Легкие варианты «каркасников» строят и сейчас, но современные технологии позволяют утеплить постройку так, что в ней будет комфортно даже в сильные морозы: все зависит от утеплителя.
Обычно каркасные дома утепляют плитами минеральной ваты из базальтоволокна либо стекловолокна: их вставляют между стойками каркаса. Это паропроницаемые материалы: пар, покидая дом, спокойно проходит через все слои стены и выходит наружу.
Теплопроводность базальтового вспененного утеплителя ниже, чем у камня, блоков либо дерева в разы и даже в десятки раз, отмечает Валерий Калашников. Такой дом быстрее прогревается и, как правило, дольше держит тепло. Эксперт рекомендует выбирать качественный плотный (не менее 40-50 кг/м3) безусадочный плитный утеплитель из вспененного базальта: он способен прослужить 40-60 лет и более без необходимости какого-либо обслуживания. А вот рулонный утеплитель низкой плотности — материал, который лучше не использовать.
Большую роль играет и толщина утеплителя. Для пола лучше использовать утепление в 250 миллиметров, для стен и потолка — не менее 150 миллиметров, говорят эксперты.
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит?>>
Дьявол в деталях
Впрочем, экономить строители могут не только на материалах, но и в целом на комплектации продаваемого дома. Алексей Кутейников советует обратить внимание на то, что входит в стоимость дома.
«Вполне вероятно, что цена указана только за «коробку». А вот за кровлю, окна, двери, отделку пола и потолка, электрику, канализацию и воду придется доплатить, причем почти вдвое больше, чем за «коробку», — отмечает эксперт.
Часто строительные компании указывают на сайте низкие цены, чтобы уже в офисе «докручивать» стоимость проекта, рассказывая клиенту, что он все не так понял, предупреждает Валерий. Сокрытие данных уже на этапе знакомства с сайтом должно насторожить. Если сайт не позволяет понять, сколько будет стоить строительство и что в него войдет, нужно связаться с менеджером компании и получить полную информацию о комплектации дома.
Эксперты советуют уделить внимание деталям: узнать, предусмотрен ли фундамент, и если да, то какой; поинтересоваться, из чего сделают стены, какова толщина утеплителя.
Если вы планируете купить уже готовый, собранный дом, про «начинку» стен вам могут сказать все, что угодно. Алексей советует не стесняться и попросить продавца вскрыть часть стены, чтобы посмотреть, как она выглядит изнутри. Так вы узнаете, какой проложен утеплитель, какой он толщины, не болтается ли он свободно между элементами каркаса — со временем «гуляющий» утеплитель может раскрошиться, и часть стены останется без теплоизоляции. Если же продавец отказывается показать «изнанку» стены, то от покупки кота в мешке стоит отказаться.
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса?>>
Погружение в процесс
При выборе компании, которая займется строительством, Валерий Калашников советует обращать внимание минимум на два аспекта.
Во-первых, нужно учитывать производственные мощности: желательно, чтобы в компании было три-пять постоянных бригад. Насторожить должна готовность компании начать строительство «хоть завтра»: это может говорить о том, что фирма пользуется дешевыми наемными бригадами.
Во-вторых, компания должна позволить посмотреть на действующие стройки. Примеры выставочных домов для определения качества строительства не годятся: они помогают лишь понять саму специфику выбранного дома в плане площади помещений, удобства.
«Как правило, чем более открыта компания, тем она более комфортна в сотрудничестве», — резюмирует Валерий.
Также эксперт уверен: каркасный дом, собранный добросовестными строителями, сделанный из хорошей доски по всем технологическим правилам, с хорошим утеплением не будет стоить дешево. Цена у него будет примерно такой же, как у дома из газобетона.
Конечно, у покупателя может возникнуть желание просто заплатить и заехать в красивый дом, не изучив тему подробно. Но такой подход грозит и переплатой, и получением некачественных услуг, уверен Валерий Калашников.
Семь раз отмерь, один — доверь
По мнению Алексея Кутейникова, если сборка дома идет на вашем участке, имеет смысл время от времени приезжать и контролировать процесс. Стоит приобрести влагомер — он поможет понять, сырую или сухую доску рабочие используют при строительстве. Нужно обратить внимание на то, как укладывают утеплитель: он должен вставать враспор между элементами каркаса. Можно даже поставить на участок камеру и следить за работой.
К бригаде, которая собирает дом, тоже надо присмотреться. По словам Алексея, у настоящих профессионалов всегда есть свой инструмент, они не станут просить денег на недостающее. Нетрезвые рабочие — тоже плохой знак.
Валерий Калашников советует отказаться от сотрудничества с компаниями, которые требуют предоплату или аванс в размере 30-50%. Платить можно постепенно за понесенные строителями расходы по выполненному этапу и вносить аванс на следующий этап. Аванс строительной компании не должен превышать 15% от общей стоимости дома.
«Крупный аванс связан с риском, так как для возврата денег придется судиться со строителями, а это всегда сложно, требует времени, средств и нервов. Поэтому поэтапный режим оплаты всегда самый объективный и безопасный», — советует эксперт.
Умные дома в Подмосковье: как устроено инновационное жилье в регионе>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии