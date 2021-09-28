В интернете можно найти множество компаний, которые предлагают построить дом любой сложности: дороже всего стоят кирпичные постройки, а дешевле — каркасные. Но в процессе строительства даже самый дешевый каркасный дом может «обрасти» дополнительными расходами. Из каких материалов строят «каркасники», как выбрать компанию и контролировать работу строителей, РИАМО рассказали эксперты.

Готовые модули и пиломатериалы

Существует несколько видов каркасных домов, и строят их по-разному. Например, части дома могут заранее собрать на заводе в готовые модули, которые потом привозят на участок и монтируют. Еще каркасные дома могут собирать вручную на участке из подготовленного пиломатериала. Часто основным фактором выбора того или иного вида каркасного дома является скорость сборки: покупатель может получить готовый дом в срок от нескольких дней до нескольких недель.

По словам Алексея Кутейникова, владельца популярного портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE, в большинстве случаев такие дома собирают из деревянного каркаса, который выполняет несущую функцию, и стен, заполненных утеплителем. Иногда каркас делают металлическим, а в качестве стен используют сэндвич-панели. По окончании работ покупатель получает продукт высокой степени готовности: в некоторых случаях может потребоваться только финишная отделка помещений, а иногда дом сдают в состоянии «завози мебель и живи».

Руководитель отдела продаж строительной компании «Каркас на века» Валерий Калашников отмечает, что технологии каркасного строительства успешно развивались последние 25 лет, поэтому сегодня наиболее авторитетные строительные компании возводят качественные дома. «Они опровергают сложившееся мнение, что «каркасники» — это летние домики на курьих ножках», — добавляет эксперт.

Основываясь на собственном опыте, Валерий уверяет, что каркасному дому не требуются какие-либо сроки на усыхание или отстаивание: домом можно пользоваться сразу по завершении строительства, не опасаясь просадок, деформации конструкций, как это происходит с домами из цельных деревянных элементов. «Пресловутая усушка доски при правильной конструкции дома никакого серьезного влияния не оказывает», — говорит Калашников.

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Опасная экономия

Разброс цен на рынке каркасных домов довольно впечатляющий: можно увидеть лоты как за несколько сотен тысяч рублей, так и за несколько миллионов. Если покупатель не располагает вышеупомянутыми миллионами, он может решиться на покупку недорогого каркасного дома. Но при этом, конечно, существует шанс получить некачественную постройку, в которой будет просто некомфортно жить.

Алексей Кутейников уверен: себе в убыток работать никто не станет, и об этом следует помнить, выбирая дом по очень низкой цене. Строители прекрасно знают, на чем можно сэкономить: для каркаса, например, могут использовать не сухую, более дорогую, струганую доску, а доску обычную, сырую. «Такие доски можно различить даже визуально. Сухая доска профилированная, гладкая и ровная, а сырая на ощупь «мохнатая», не струганая», — делится опытом эксперт.

Может показаться, что разница невелика, ведь доски каркаса будут внутри стены, и их никто не увидит.

«Сырая доска отдает влагу внутрь дома. Это грозит тем, что дом будет гнить, будет намокать утеплитель — минеральная вата, — и дом будет холодным, будет дуть из всех щелей», — поясняет Алексей.

Валерий Калашников отмечает, что добросовестные строители заранее определяют класс материалов и работают, например, только с эконом-позициями. А недобросовестные работники могут заменять материалы на менее качественные в процессе строительства.

Вообще, способов сделать дом дешевле довольно много. «Экономят, например, на каркасе: берут тонкую доску в 45-50 миллиметров для стоек, стропил и прочих конструктивных элементов при том, что нормальная ширина стоек и стропил — 150 или 200 миллиметров. Экономию дает и отказ от усиливающих элементов каркаса», — добавляет Валерий.

Температурный вопрос

Долгое время считалось, что в каркасных домах можно жить только в теплое время года. Легкие варианты «каркасников» строят и сейчас, но современные технологии позволяют утеплить постройку так, что в ней будет комфортно даже в сильные морозы: все зависит от утеплителя.

Обычно каркасные дома утепляют плитами минеральной ваты из базальтоволокна либо стекловолокна: их вставляют между стойками каркаса. Это паропроницаемые материалы: пар, покидая дом, спокойно проходит через все слои стены и выходит наружу.

«А вот утеплители, которые не пропускают пар — экструдированный пенополистирол, пенопласт и другие — будут задерживать влагу, и она будет накапливаться внутри дома. Если бы дом построили из сырой доски, эффект был бы таким же», — предостерегает Алексей Кутейников.

Теплопроводность базальтового вспененного утеплителя ниже, чем у камня, блоков либо дерева в разы и даже в десятки раз, отмечает Валерий Калашников. Такой дом быстрее прогревается и, как правило, дольше держит тепло. Эксперт рекомендует выбирать качественный плотный (не менее 40-50 кг/м3) безусадочный плитный утеплитель из вспененного базальта: он способен прослужить 40-60 лет и более без необходимости какого-либо обслуживания. А вот рулонный утеплитель низкой плотности — материал, который лучше не использовать.

Большую роль играет и толщина утеплителя. Для пола лучше использовать утепление в 250 миллиметров, для стен и потолка — не менее 150 миллиметров, говорят эксперты.

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Дьявол в деталях

Впрочем, экономить строители могут не только на материалах, но и в целом на комплектации продаваемого дома. Алексей Кутейников советует обратить внимание на то, что входит в стоимость дома.

«Вполне вероятно, что цена указана только за «коробку». А вот за кровлю, окна, двери, отделку пола и потолка, электрику, канализацию и воду придется доплатить, причем почти вдвое больше, чем за «коробку», — отмечает эксперт.

Часто строительные компании указывают на сайте низкие цены, чтобы уже в офисе «докручивать» стоимость проекта, рассказывая клиенту, что он все не так понял, предупреждает Валерий. Сокрытие данных уже на этапе знакомства с сайтом должно насторожить. Если сайт не позволяет понять, сколько будет стоить строительство и что в него войдет, нужно связаться с менеджером компании и получить полную информацию о комплектации дома.

Эксперты советуют уделить внимание деталям: узнать, предусмотрен ли фундамент, и если да, то какой; поинтересоваться, из чего сделают стены, какова толщина утеплителя.

«Имеет смысл выяснить, есть ли в стенах пароизоляция, есть ли гидроветрозащита, какая предусмотрена внутренняя отделка, есть покраска или нет. В общем, у продавца надо выспросить как можно больше», — советует Алексей.

Если вы планируете купить уже готовый, собранный дом, про «начинку» стен вам могут сказать все, что угодно. Алексей советует не стесняться и попросить продавца вскрыть часть стены, чтобы посмотреть, как она выглядит изнутри. Так вы узнаете, какой проложен утеплитель, какой он толщины, не болтается ли он свободно между элементами каркаса — со временем «гуляющий» утеплитель может раскрошиться, и часть стены останется без теплоизоляции. Если же продавец отказывается показать «изнанку» стены, то от покупки кота в мешке стоит отказаться.

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Погружение в процесс

При выборе компании, которая займется строительством, Валерий Калашников советует обращать внимание минимум на два аспекта.

Во-первых, нужно учитывать производственные мощности: желательно, чтобы в компании было три-пять постоянных бригад. Насторожить должна готовность компании начать строительство «хоть завтра»: это может говорить о том, что фирма пользуется дешевыми наемными бригадами.

Во-вторых, компания должна позволить посмотреть на действующие стройки. Примеры выставочных домов для определения качества строительства не годятся: они помогают лишь понять саму специфику выбранного дома в плане площади помещений, удобства.

«Как правило, чем более открыта компания, тем она более комфортна в сотрудничестве», — резюмирует Валерий.

Если вы планируете начать постройку дома весной, Алексей рекомендует начинать искать строителей еще зимой: хорошие рабочие быстро находят заказчиков, а к наступлению теплого сезона остаются свободными бригады, которые по каким-либо причинам не понравились другим клиентам.

Также эксперт уверен: каркасный дом, собранный добросовестными строителями, сделанный из хорошей доски по всем технологическим правилам, с хорошим утеплением не будет стоить дешево. Цена у него будет примерно такой же, как у дома из газобетона.

Конечно, у покупателя может возникнуть желание просто заплатить и заехать в красивый дом, не изучив тему подробно. Но такой подход грозит и переплатой, и получением некачественных услуг, уверен Валерий Калашников.

«Чем глубже клиент понимает процесс, тем более профессиональных строителей за адекватную цену он в итоге найдет. А погоня за экономией приведет к строительству каркасного шалаша и появлению очередного отзыва о «каркасниках» как о неполноценных домах», — говорит эксперт.

Семь раз отмерь, один — доверь

По мнению Алексея Кутейникова, если сборка дома идет на вашем участке, имеет смысл время от времени приезжать и контролировать процесс. Стоит приобрести влагомер — он поможет понять, сырую или сухую доску рабочие используют при строительстве. Нужно обратить внимание на то, как укладывают утеплитель: он должен вставать враспор между элементами каркаса. Можно даже поставить на участок камеру и следить за работой.

К бригаде, которая собирает дом, тоже надо присмотреться. По словам Алексея, у настоящих профессионалов всегда есть свой инструмент, они не станут просить денег на недостающее. Нетрезвые рабочие — тоже плохой знак.

«И главное — никогда не давайте бригаде предоплату без расписки, иначе вы можете больше никогда не увидеть этих работников на своем участке», — предупреждает Алексей.

Валерий Калашников советует отказаться от сотрудничества с компаниями, которые требуют предоплату или аванс в размере 30-50%. Платить можно постепенно за понесенные строителями расходы по выполненному этапу и вносить аванс на следующий этап. Аванс строительной компании не должен превышать 15% от общей стоимости дома.

«Крупный аванс связан с риском, так как для возврата денег придется судиться со строителями, а это всегда сложно, требует времени, средств и нервов. Поэтому поэтапный режим оплаты всегда самый объективный и безопасный», — советует эксперт.

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