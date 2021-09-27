РИАМО - 27 сен. Основным элементом декора станции «Крымская» Троицкой линии метро будут парящие светильники «чайки-паруса», отсылающие к атмосфере морского побережья Крыма, а над эскалаторами разместятся панно «Крым – связь времен от античности до наших дней», сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Платформенную часть украсят парящие светильники «чайки-паруса», которые перенесут на морское побережье Крыма и создадут романтичную атмосферу», - сказал Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он отметил, что в оформлении будут преобладать стальные цвета: потолок и основные колонны выполнят из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы – из светло-серого гранита с темными вставками. Москомархитектура уже утвердила дизайн станции.

На торцевых стенах над эскалаторами разместят две художественные композиции «Крым – связь времен от античности до наших дней», выполненные в виде плоских элементов графики. Их установят на небольшом расстоянии от фоновых рисунков на алюминиевых сотовых панелях, украшающих остальные объемы зала.

Станция метро «Крымская» Троицкой линии строится в Донском районе Москвы, она является пересадочной на одноименную станцию МЦК, находящуюся у пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта. Согласно проекту, вход для обеих станций будет общим.

Станция будет иметь один наземный вестибюль, выполненный в схожей с внутренней отделкой стилистике и цветах. Основным материалом для фасадов послужит полированный мрамор в сочетании с элементами из гранита и витражными конструкциями. Верхний ярус закроют алюминиевыми горизонтальными ламелями.

В состав павильона будет интегрировано здание эксплуатационного персонала.