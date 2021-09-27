РИАМО - 27 сен. На станции Ростокино Ярославского направления МЖД скопилась вода после отключения электроэнергии в понедельник. Об сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Электричество отключилось в 15:50. Из-за отключения не работает насосное оборудование и в подземном переходе скопилась вода.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте уже работает оперативная бригада железнодорожников.

На расписание поездов эта ситуация не повлияла.