РИАМО - 27 сен. Книжные фестивали являются необходимым инструментом для развития небольших городов, заявила оператор программы социальных инвестиций «СИБУРа» «Формула хороших дел» Екатерина Верещагина в ходе Московской международной книжной ярмарки.

В понедельник в рамках ярмарки прошел круглый стол «Книги в городе. Могут ли книжный магазин и фестиваль быть драйверами развития городов и территорий?».

«В городах есть необходимость сформировать образ будущего (у жителей - ред.). Есть проблема - маленькая насмотренность, которая является следствием малой начитанности. Нет любви к своему городу, есть ощущение, что все хуже, чем везде, что дальше будет только хуже. Тут библиотеками и театрами не обойдешься. Нам придет на помощь литература», - сказала Верещагина.

Она отметила, что примером является книжный фестиваль в Тобольске, где было продано больше книг, чем планировалось. При этом привести куда-либо книги и писателей проще, чем театральную труппу.

«Ясно, что потенциал у литературы, как средства формирования позитивной повестки в регионах огромный», - уточнила Верещагина.

Как отметила руководитель программы «Культура» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Елена Коновалова, в небольших населенных пунктах надо развивать сторителлинг, возрождая местную историю. Можно собирать и показывать истории местных жителей старшего поколения.

«Мы в 2014 году запустили программу «Культурная мозаика малых городов и сел». <...> Поддержали около 500 проектов. <...> Мы видим, что Россия будет прирастать малыми поселениями. Наш основной фокус не на том, чтобы молодежь не уехала, а на том, чтобы жизнь стала там настолько увлекательной, чтобы они вернулись, помогали своим регионам», - рассказала Коновалова.

По словам сооснователя и арт-директора Центра современной культуры «Смена», программного директора книжных фестивалей «Смены», исполнительного директора издательства Ad Marginem Кирилла Маевского, книжные фестивали значительно изменили свой формат, стали интерактивными, а потому привлекают все больше внимания. Книги стали появляться в барах, в других общественных пространствах.

«Книга должна добавлять сложности, усложнять человеческий опыт. Для туриста книги могут усложнить восприятие города. Нужно продавать не сувениры, а книги», - добавил Маевский.

Как отметил директор центра территориального маркетинга, эксперт программы развития ООН Константин Гаранин, культурные проекты могут и должны способствовать развитию регионов и городов. Однако важно, чтобы усилия были объединены.

«Регионы и города, имея свои стратегии развития, не всегда понимают, как этот инструмент использовать. Имея задачи, регионы не знают, как с помощью фестивалей решить эту проблему. <...> Стратегического видения нет ни со стороны региона-города, ни со стороны инвестора. Творческая, городская и бизнес-стратегия должны совпадать», - заключил Гаранин.

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открылась для любителей книг уже в 34-й раз. В этом году она проходит с 24 по 27 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Здесь можно найти как классические произведения, так и редкие новинки, и подарочные издания.