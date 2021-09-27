РИАМО - 27 сен. В Подмосковье стартовала акция «Чистый автобус». В течение месяца пассажиры «Мострансавто» могут отправлять в компанию жалобы на неудовлетворительное состояние салонов транспортных средств, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Отправить сообщение можно в официальных аккаунтах «Мострансавто» в соцсетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook. Кроме того, жалобы можно оставить на канале компании в WhatsApp по номеру +7 (499) 277-17-47.

К обращению нужно приложить фотографии салона автобуса, номер, наименование и направление движения маршрута, название остановочного пункта, а также дату, время и госномер автобуса.

Все поступившие сообщения пройдут проверку. Если нарушение подтвердится, будет проведена дополнительная уборка автобуса. Особое внимание уделят состоянию поручней, полов и сидений. При выпуске на линию и возвращении автобусов в парк будет усилен контроль за уборкой салонов.

После устранения выявленных недостатков пассажирам направят фотоотчет. По итогам акции «Мострансавто» оценит эффективность работы каждого филиала.

Сегодня автотранспортная компания обслуживает свыше 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 4 тыс. автобусов.