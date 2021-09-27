РИАМО - 27 сен. Независимый финансовый консультант Ольга Трофименко рассказала, что есть кредиты, которые сложно возвращать не только из-за недостатка средств, но и в силу психологических причин.

По ее мнению, самым тяжелым видом долговой нагрузки являются кредиты по картам.

«Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил. Обычно кредитными картами расплачиваются не за самые нужные вещи, это, скорее, импульсивные, спонтанные покупки. Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого», – сказала Трофименко в эфире радио Sputnik.

Еще она уточнила, что «неприятными» для погашения являются кредиты, которые потратили на развлечения. К этой категории относятся деньги на отпуск, свадьбу, отдых.

«Деньги ты берешь один раз, а расплачиваешься, условно, три года. Это очень неприятно, особенно если обслуживание кредита существенно меняет соотношение доходов и расходов. Если ежемесячный платеж по ипотеке перекликается с арендой, то спустя 2-3 месяца после свадьбы или отпуска у вас остается только необходимость регулярного возврата денежных средств, и становится морально сложно закрывать такой кредит», – рассказала финансовый консультант.

Она посоветовала оценить свои возможности тем, кто собирается брать кредит. Лучше всего иметь финансовую подушку, чтобы иметь денежный запас в случае ЧП.