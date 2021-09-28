РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. Во вторник в коворкинге «Старт» городского округа Мытищи пройдет семинар «Развитие креативности личности», сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга.

Спикером выступит профессиональный бухгалтер-международник, бухгалтер внутреннего аудита, педагог дополнительного образования, общественный деятель Елена Кузнецова.

На семинаре можно будет узнать, как под влиянием микросреды формируются аспекты личности и как этим управлять.

Мероприятие начнется в 17:00, участие бесплатное. Регистрация на семинар по телефону: 8(495)505-59-79 или 8(977)740-17-83 (WhatsApp). Место проведения: Мытищи, Новомытищинский пр-т, 30/1.