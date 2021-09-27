РИАМО - 27 сен. Новая модернизированная платформа на подмосковном остановочном пункте «Карманово» открылась для пассажиров после реконструкции. С понедельника на ней начинают останавливаться пригородные поезда однопутного участка «Вербилки» – «Дубна» Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Ремонтные работы были проведены компанией-перевозчиком ЦППК. На платформе заменили фундамент и покрытие, установили навесы для защиты от дождя и снега, светодиодное освещение, указатели, новые лавочки и урны.

Кроме того, смонтировали информационное табло и систему аудиооповещения. Для удобства маломобильных пассажиров установили пандус. Для подхода к платформе уложен тротуар с твердым покрытием.

На время проведения работ для пассажиров на участке 119 км – «Карманово» – «Большая Волга» курсировали компенсационные автобусы.