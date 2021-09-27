РИАМО - 27 сен. Лицей подмосковного Реутова, который в сентябре этого года отмечает 25-летний юбилей, поздравляют известные выпускники и представители администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«На открытых уроках в честь юбилея лицея его успешные выпускники поделятся опытом и знаниями с нынешними старшеклассниками. Открыл цикл юбилейных встреч «А у нас гости!» первый президент «Лицейской республики», а ныне успешный бизнесмен Василий Бочкарев, который окончил лицей с золотой медалью еще в 2000 году. Последние пять лет он работает в руководстве известной сети магазинов одежды, а также является бизнес-тренером и экспертом по философскому консультированию», - говорится в сообщении.

Директор лицея Светлана Беляевская подчеркнула, что среди его выпускников много интересных людей самых разных профессий, есть даже известные актеры.

«Анонсы встреч с ними заранее размещаются в интернет-пабликах лицея, например, в Instagram. Наши встречи будут проходить с сентября по апрель. Ждем в гости выпускников разных лет, из разных городов и даже стран», - отметила Беляевская.

Педагогов и лицеистов со знаменательной датой поздравил и глава Реутова Станислав Каторов.

«Лицей отмечает 25-летие. За эти годы многие его выпускники успели стать успешными людьми и занять свое место в жизни, но всегда с особой теплотой и нежностью отзываются о школьных годах, помня уроки своих учителей», - отметил Каторов в своем обращении.

По его слова, в этом есть заслуга всего педагогического коллектива, который не останавливается на достигнутом, творчески подходит к учебному процессу, открывает новые образовательные направления, в числе которых, к примеру, создание инженерного класса в коллаборации с АО «ВПК «НПО машиностроения»» и МГТУ им. Баумана.