РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Энергетики компании «Россети Московский регион» в нынешнем году отремонтировали электросети и электрооборудование в 35 населенных пунктах подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа Красногорск энергетики компании «Россети Московский регион» в течение 9 месяцев текущего года выполняли принятую совместно с министерством энергетики Московской области комплексную программу по реконструкции электросетей и замене устаревшего электрооборудования. К 23 сентября все работы по этой программе полностью завершены.

Ремонтные работы на энергооборудовании велись в 35 населенных пунктах горокруга Красногорск.

Всего на территории округа в 2021 году в рамках программы повышения надежности энергетики северного филиала ПАО «Россети Московский регион» отремонтировали 15 трансформаторных подстанций, заменили 30 опор воздушных линий и более 5 км неизолированного провода на СИП, который обладает более высокими характеристиками надежности электроснабжения. Также энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 14 гектаров просек.