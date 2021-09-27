РИАМО - 27 сен. Подмосковье является одной из туристических жемчужин страны, а работники туристической отрасли делают культурные, исторические и природные достояния региона узнаваемыми и популярными, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сегодня отмечается всемирный День туризма. Эта сфера очень важна для любой страны, отдельных регионов и городов: она вносит весомый вклад в развитие экономического потенциала субъектов, сохранение культурных традиций народа и исторических событий», — написал Брынцалов в «ВКонтакте».

Он добавил, что Подмосковье – одна из туристических жемчужин России. В регионе есть уникальные памятники архитектуры, природные заповедники, самобытные промыслы и новые монументальные места.

Брынцалов поблагодарил работников сферы за сохранение природного, исторического и культурного достояния, за то, что это достояние становится узнаваемым и популярным.

«У нас огромная и прекрасная страна — желаю всем больше путешествий, новых мест для вдохновения и приятных эмоций!» — заключил председатель регионального парламента.

В понедельник отмечается Всемирный день туризма. В преддверии этой даты в Подмосковье провели тематическую акцию, в рамках которой региональные государственные музеи можно было посетить бесплатно.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>