РИАМО - 27 сен. Сотрудники столичной Госавтоинспекции установили и привлекли к административной ответственности мужчину, который дал порулить своему ребенку на улице Косыгина в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео с этим правонарушением ранее появилось в Сети. На видео видно, как водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в районе улицы Косыгина держит на руках ребенка.

В ГИБДД напоминают, что никакая причина не может служить оправданием такому халатному отношению к безопасности ребенка и окружающих.

Этот случай допуска ребенка к управлению автомобилем стал вторым за последние 3 дня в столице.

Так, 25 сентября на 14 км внешней стороны МКАД очевидцы сняли на видео, как водитель Toyota допустил к управлению автомобилем своего 7-летнего сына. Ребенок сидел на коленях у отца и рулил автомобилем, медленно перемещаясь в пробке. Личность водителя была оперативно установлена, он привлечен к административной ответственности.