РИАМО - 27 сен. Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал поражение России от Аргентины по мини-футболу в матче ¼ финала чемпионата мира, сообщает Газета.ru.

Он напомнил, что мужская команда «феерично» выступила на домашнем чемпионате мира.

«Мы почему-то стали считать, что теперь во всех футбольных дисциплинах будем достигать таких же результатов. Поражение от Аргентины было досадным. Я читал выступление Алиева (Эмиль Алиев, президент ассоциации мини-футбола России — ред.), он говорил, что аргентинцы всегда для нас были неудобным соперником. При этом я все равно хотел бы поздравить наших ребят, это было достойное выступление», - отметил Свищев.

Россияне сыграли со сборной Аргентины в литовском Каунасе на «Жальгирис-Арене». Встреча завершилась в серии пенальти — 1:1 (5:4).