РИАМО - 27 сен. Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Мирослав Ясин рассказал, что видеоигры сами по себе не несут вреда, и не повышают агрессию. Это было доказано многочисленными исследованиями, сообщает Газета.ru.

«Существует некоторая «темная» сторона. Многочасовые игры снижают способности произвольного внимания, могут приводить к замкнутости. При неумеренном времяпрепровождении за монитором опасность представляет снижение физической активности ребенка со всеми вытекающими последствиями», — рассказал психотерапевт.

По его словам, не всегда увлечение видеоиграми приводит к зависимости. Эксперт напомнил, что зависимость может вызвать что угодно.

Между тем, Ясин рассказал, что иногда увлечение играми развивает ряд полезных навыков: логику, умение предвидеть, способность принимать решения, следование правилам, координацию рука-глаз и так далее.