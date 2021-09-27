РИАМО - 27 сен. Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев положительно оценил идею перевода «замороженной» накопительной части пенсии граждан РФ в формат негосударственного пенсионного обеспечения, сообщает Газета.ru.

Систему накопительной части пенсии ввели в стране 19 лет назад. Главная идея системы накопления заключается в разделении пенсии на 3 части: базовую, страховую и накопительную. Он сообщил, что эта системы была «прорывом», но потом в России вернулись к модели СССР.

Эксперт напомнил также, что 7 лет назад в РФ решили «заморозить» взносы на накопительную компоненту. Сначала планировалось, что это продлится один год, но с тех пор эту меру регулярно продлевают.

«Ехал поезд, а пенсионная система – инерционная, и вдруг впереди разобрали шпалы. У нас есть 35 млн человек, у которых есть какие-то деньги, и они оказались «заморожены». Эта система перестала работать. И никто не понимает, что с ней делать», — отметил Якушев.

В 2016 году были попытки внедрить индивидуальный пенсионный капитал, через 3 года появилась в стране новая идея гарантированного пенсионного плана. Но оба плана так и не реализовали.

Он добавил, что единственное решение, которое получилось в стране - передать эти деньги гражданам.

«И решение окончательное – приватизация этой системы, то есть передать все права гражданину при условии, если он будет дальше участвовать в этой добровольной программе», — пояснил эксперт.

Чтобы отделить данные деньги от других взносов, сохранить правовой статус, предлагается сделать отдельную пенсионную схему.

«Это, скорее, позитивная новость для граждан, для участников рынка. Потому что если такое решение о приватизации сбережений не будет принято, то альтернативой была бы национализация, то есть вернуть все государству, забрать эти деньги в текущие выплаты, а гражданам добавить баллов на пенсионные счета, которые учитываются в ПФР», — подчеркнул Якушев.