РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 сен. В подмосковном Щелкове 6 октября будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения и информирования населения, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа.

С 10:20 до 12:00 будут звучать электросирены и речевые сообщения по сетям эфирного (кабельного) телевидения и радио. Будут поданы сигналы «Внимание всем!» и «Воздушная тревога!».

Всем жителям необходимо соблюдать спокойствие, все сигналы, поданные в рамках проведения проверки в этот день, являются учебными.