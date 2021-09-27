РИАМО - 27 сен. Президент России Владимир Путин сообщил, что главными врагами страны являются бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин отметил, что еще рано кричать «ура», ведь в стране не сумели победить бедность. Глава государства подчеркнул необходимость повышать уровень благосостояния россиян.

Также президент призвал российское правительство работать более результативно и воплощать в жизнь поставленные задачи.

«У нас, есть над чем работать», — добавил Владимир Путин.