РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе осенних фотографий, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

Фотография должна быть выполнена в тематике «Осень в парках Красногорска» и может быть сделана в Городском парке, экопарке «Губайловский», ПКиО «Ивановские пруды», детском городке «Сказочный», парке «Опалиховский пруд».

Под фото нужно поставить хештег: #осеньвпаркахкрасногорска2021. Аккаунт участника должен быть открыт на время проведения конкурса, чтобы члены жюри могли увидеть фото.

Экспертное жюри дирекции «Парков Красногорска» определит 3 лауреатов, которые получат специальные призы, дипломы и их работы будут размещены в социальных сетях учреждения.

Итоги конкурса подведут в первых числах зимы.