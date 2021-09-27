РИАМО - 27 сен. Школу для начальных классов и детсад на 145 детей планируют построить на части реорганизуемой территории промзоны «Кирпичные улицы» в районе Соколиная гора, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы уделяем большое внимание взаимодействию с инвесторами по вопросам строительства социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. Особенно активно развиваем бывшие промзоны», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила строительство объектов образования на части реорганизуемой территории производственной зоны «Кирпичные улицы» на востоке столицы.

Предполагается, что школа сможет в себя вместить 120 учеников, а детсад – 25 дошколят.

По словам владельца компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Сергея Шумея, новые объекты образовательной инфраструктуры возведут в рамках второй очереди жилого квартала.

«Компания «РГ-Девелопмент» активно участвует в развитии бывших промзон: мы строим жилые комплексы на территориях, где ранее действовали промышленные предприятия. Блок начальных классов и детский сад мы возведем в рамках второй очереди ЖК «Семеновский парк». В этом районе, на Вольной улице, мы также построили детский сад на 205 мест, сейчас завершается его передача городу. Строительство жилого квартала является частью плана по развитию и обновлению района Соколиная гора», – сказал он.

В понедельник столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на Вольной улице и отметил, что дошкольное учреждение должны открыть уже этой осенью.

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