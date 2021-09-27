РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 118 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии подтвердили 20 976 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

3 651 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье с 25 по 27 сентября, в том числе 1 330 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 445 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 149 человек. Выздоровел и выписался 388 961 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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