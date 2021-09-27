РИАМО - 27 сен. Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального игорного заведения, расположенного в частном доме на улице Леваневского в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Подпольное казино было оборудовано на первом этаже двухэтажного дома. Полиция обнаружила в помещении 33 единицы игровой техники, задержаны четверо подозреваемых.

Задержанных передали для разбирательства в органы ГСУ СК России по Москве.

Как отметили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве, казино функционировало с апреля этого года. По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

В настоящее время четверым фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.