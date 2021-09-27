РИАМО - 27 сен. В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 28 новых проектов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Среди этих объектов будет 11 — крупного бизнеса, 17 – малого.

Так, будут построены 5 объектов сельского хозяйства в 5 муниципалитетах, производственный объект площадью участка 107,2 га в городском округе Щелково универсальное индустриальное здание на участке площадью 22,7 га в городском округе Домодедово и прочее.

Среди проектов малого бизнеса можно отметить автосервис на участке площадью 0,23 га в Ленинском городском округе, туристический объект на территории дома отдыха площадью участка 3,99 га в Мытищах.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и колл-центр по номеру: 8(498) 602-00-00.