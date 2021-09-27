РИАМО - 27 сен. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 330 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество случаев зафиксировали в Мытищах (118), Балашихе (77), Люберцах (75) и Одинцовском округе (74), сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

По 56 новых случаев зарегистрировали в Пушкинском округе и Красногорске, 54 – в Химках, 53 – в Подольске, по 52 – в Солнечногорске и Фрязине, 50 – в Королеве, 47 – в Клину, 46 – в Домодедове, 42 – в Орехово-Зуевском округе, 37 – в Коломне, 31 – в Шатуре, 30 – в Егорьевске, 29 – в Серпухове, 26 – в Ступине, 22 – в Воскресенске, по 21 – в Раменском округе и Долгопрудном, 20 – в Реутове.

19 – в Можайском округе, 18 – в Рузском округе, по 15 – в Чехове и Павловском Посаде, 14 – в Щелкове, по 11 – в Наро-Фоминском округе, Бронницах, Истре и Краснознаменске, по 9 – в Черноголовке и Электростали, по 8 – в Сергиево-Посадском округе, Лобне и Котельниках, по 7 – в Богородском и Волоколамском округах, по 6 – в Дзержинском, Серебряных Прудах и Озерах.

По 5 случаев – в Дмитровском округе и Кашире, по 4 – в Ленинском округе, Жуковском, Ивантеевке и Луховицах, по 3 – в Красноармейске и Шаховской, по 2 – в Протвине, Зарайске, Дубне и Лосино-Петровском, по 1 – в Электрогорске и Власихе.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Звездном городке, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Пущине, Рошале и Талдомском округе.

С начала пандемии в Московской области выявлено 445 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 149 человек. Выздоровел и выписался 388 961 человек.

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