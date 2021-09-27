РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 сен. Через портал госуслуг можно обратиться за получением услуг по регистрации автотранспортных средств и их утилизации, приему квалификационных экзаменов, выдаче и замене водительских удостоверений, выдаче дубликатов, а также внесению изменений в регистрационные данные, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Электронный формат позволяет уменьшить финансовые издержки граждан и юридических лиц при получении госуслуг. Кроме того, благодаря порталу сокращаются сроки предоставления услуг, ликвидируются бюрократические проволочки, снижаются коррупционные риски и административные барьеры.

Также через портал государственных и муниципальных услуг и официальный сайт ГИБДД заявители могут получить сведения о наличии штрафов. Порталы www.gosuslugi.ru и www.gibdd.ru являются единственными официальными и достоверными источниками информации о наличии штрафов.