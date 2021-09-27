РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 сен. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 24 087 случаев инфицирования, из них 56 – за минувшие сутки. В Подмосковье с 25 по 27 сентября выявлен 3 651 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 330 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 445 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 149 человек, выздоровели и выписались из медучреждения 388 961 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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