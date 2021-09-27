РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Четверо воспитателей детских садов Подольска стали победителями регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и вышли на федеральный этап, сообщает администрация округа.

27 сентября в День работников дошкольного образования стали известны результаты регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В конкурсе приняли участие 112 педагогов из 23 муниципальных образований Московской области, в том числе 11 от городского округа Подольск. Четверо из них стали абсолютными победителями, набрав наибольшее количество баллов.

В номинации «Успешный воспитатель» – воспитатель дошкольного отделения МОУ СОШ №35 Юлия Толкачева, «Успешный руководитель» - заведующий МДОУ детский сад №15 «Улыбка» Светлана Жильцова, «Путь в науке» - воспитатель МОУ начальная школа – детский сад №58 Анна Парфенова, «Детскому саду – здоровый коллектив» - инструктор по физической культуре МДОУ детский сад №40 «Капелька» Людмила Еремина.

Победители примут участие в федеральном этапе конкурса с 1 по 31 октября.

Власти округа поздравили всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником и пожелали им новых побед и свершений, а также крепкого здоровья на долгие годы.