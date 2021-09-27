РИАМО - 27 сен. 23% россиян остались недовольны своим отпуском, проведенным минувшим летом, сообщил директор по работе с государственными органами власти ВЦИОМ Кирилл Родин.



40% респондентов в качестве основной причиной недовольства назвали невозможность поехать туда, куда хотели.



«13% заявили, что главной причиной недовольства стали слишком высокие цены там, где отдыхали. 9% отметили, что недовольство вызвала погода и то, что отдых был слишком коротким», - говорится в презентации к пресс-конференции.



Больше всего в отпуске в России участникам опроса понравилась природа, чистый воздух, климат, активный отдых, новые впечатления, а также хорошая погода, теплое море и качество сервиса в отелях и санаториях.



Также 43% респондентов отметили повышение уровня качества отдыха в России.

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