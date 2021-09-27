РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. До конца года в Королеве проведут 6 заседаний рабочих групп координационного совета, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В IV квартале в Королеве проведут 6 заседаний рабочих групп координационного совета.

Первое заседание состоится 1 октября, работать будут группы по вопросам благоустройства и санитарной очистки. Рабочая группа по вопросам градостроительства и архитектуры проведет заседание 8 октября, группа по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления, управляющих компаний с советами многоквартирных домов - 15 октября, а рабочая группа по вопросам капитального ремонта - 29 октября.

19 ноября состоится заседание рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, безопасности дорожного движения и развития велосипедной инфраструктуры, а 3 декабря состоится заседание координационного совета.

Заседания пройдут в конференц-зале ДиКЦ «Костино» в 14:30. Принять в них участие смогут все желающие.

Координационный совет работает в Королеве более 5 лет. В нем по каждому из секторов городского хозяйства созданы рабочие группы с участием жителей, представителей городских предприятий и администрации.