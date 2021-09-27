РИАМО - 27 сен. Подмосковный суд вынес приговор в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного как Саша Огонек. Его осудили по статье 210.1 УК РФ - занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Окунев, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, был «коронован» на сходке в марте 1994 года. Вор в законе руководил участниками подконтрольных организованных групп, участвовал в разделе сфер влияния и преступных доходов.

В ноябре 2018 года Окунев был заключен под стражу по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере). В СИЗО он обозначил свой криминальный статус, обязывающий других арестантов подчиняться его воле.

Суд с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначил Окуневу наказание в виде 8 лет 3 месяцев и 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщала, что в августе 2018 года Огонька задержали на трассе М-7 в Подмосковье с 4 гр героина. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы.

По информации полиции, Окунев осуществлял координацию действий ОПГ на территории нынешних подмосковных городских округов Красногорск, Волоколамский и Солнечногорск, а также Северного округа Москвы.