В начале сентября в результате взрыва в многоэтажном доме в Ногинске погибли семь человек, десятки ранены. Из разрушенного здания эвакуировали более 170 человек, но там по-прежнему остаются животные, которых не удалось забрать хозяевам. Спасатели уже вызволили и вернули шесть домашних животных. Сколько питомцев еще находятся в разрушенном доме и как проходят спасательные операции, читайте в материале РИАМО.

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Серия спецопераций

Утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в Ногинске произошел взрыв. В результате рухнула часть стены здания со второго по четвертый этаж, пятый этаж разрушен частично. По приоритетной версия ЧП взрыв произошел из-за утечки бытового газа. По последним данным, семь человек погибли, еще 15 – пострадали. Всего из здания в Московской области эвакуировали более 170 человек.

Как рассказал начальник Ногинского территориального управления «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук, при эвакуации большую часть домашних животных жильцы успели вывести сами.

Из-за угрозы обрушения экстренные службы не разрешают хозяевам питомцев и волонтерам подходить к дому. Животные, которых не удалось пока забрать, находятся одни в квартирах. Чтобы вызволить оставшихся питомцев, спасатели при поддержке волонтеров, администрации Богородского округа и активных жителей проводят серию спецопераций.

Всего на сегодняшний день было спасено шесть домашних животных: три кошки, котенок, собака и попугай в клетке.

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Спасение Муси

Сложные спасательные операции с привлечением специальной техники влекут за собой серьезный риск обрушения из-за ветра и дождя. В связи с этим руководитель подрядной организации занимается вызволением животных самостоятельно.

Так, 24 сентября в разрушенном доме в Ногинске по просьбе жителей проходила спасательная операция. Руководитель подрядной организации ООО «СтройМонтаж СП» Руслан Бородин спас кошку по кличке Муся. Питомец не пострадал, а вот спасатель получил царапины.

По словам Бородина, в квартирах разрушенного подъезда еще осталось еще порядка трех-четырех кошек – по мере возможности все они будут отловлены и спасены.

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске>>

Отлов животных

Как отметил Бородин, домашние животные при виде человека не бросаются в объятья, а, наоборот, пытаются спрятаться еще лучше. В связи с этим для их поимки спасатели используют специальные устройства для отлова, предоставленные волонтерами.

Как сообщалось в СМИ, животных пытались заманить в специальные ловушки, которые представляют из себя прозрачные боксы с закрывающейся крышкой. В том числе такие приспособления установили на втором этаже разрушенного дома. В понедельник, 27 сентября, стало известно о спасении еще одного домашнего животного, попавшего в котоловушку.

«Сегодня при осмотре обнаружен питомец, которого уже благополучно спасли и передали старшей по дому Ольге Ивановне Ганжара», – рассказали в администрации Богородска.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Однако ситуацию усугубляет высокий риск обрушения. Сотрудники подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области осуществляют поэтапный разбор завалов и укрепляют здание.