РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. В Королеве 6 октября проведут проверку системы оповещения населения, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник Службы-112 Мария Потатуева.

Комплексная техническая проверка городского звена региональной системы оповещения населения с включением электросирен и перехватом ТВ (Россия-24. 360) пройдет с 10 до 12 часов.

«Просьба соблюдать спокойствие, никаких действий не предпринимать», - сказала Потатуева.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 8(495)516-89-88.