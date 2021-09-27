РИАМО - 27 сен. В понедельник на Новодевичьем кладбище открыли памятник актеру и режиссеру Олегу Табакову, сообщается на сайте МХАТ им. А.П. Чехова.

На открытии собрались родные и близкие артиста, его коллеги и поклонники. Перед демонстрацией памятник был накрыт покрывалом с символикой МХАТа.

«Мне очень важно, что памятник сделан людьми, хорошо знавшими и чувствующими Олега Павловича: театральным художником Николаем Симоновым и скульптором Андреем Наличем. Конечно, очень трудно было совместить само понятие «надгробие» с жизнелюбием, жизнерадостностью Олега Павловича. Мне очень хотелось, чтобы в этом памятнике была жизнь! Зеленый цвет мрамора и стекла – это цвет жизни», - сказала актриса Марина Зудина.

Покрывало сняли сыновья Олега Табакова Антон и Павел. Памятник представляет собой крест из стекла, объединяющий три вертикальных мраморных фрагмента.

«Здесь сегодня его ученики, и ученики его учеников… Этот тот путь, который открыл, запустил Олег Павлович, как Сергей Королев запустил с космодрома ракету. Поэтому все продолжается!» – сказал Владимир Машков.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове, умер 12 марта 2018 года в Москве. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967), Российской Федерации(1998) и премии президента РФ (2003). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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