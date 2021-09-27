РИАМО - 27 сен. В понедельник на Новодевичьем кладбище открыли памятник актеру и режиссеру Олегу Табакову, сообщается на сайте МХАТ им. А.П. Чехова.
На открытии собрались родные и близкие артиста, его коллеги и поклонники. Перед демонстрацией памятник был накрыт покрывалом с символикой МХАТа.
Покрывало сняли сыновья Олега Табакова Антон и Павел. Памятник представляет собой крест из стекла, объединяющий три вертикальных мраморных фрагмента.
Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове, умер 12 марта 2018 года в Москве. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967), Российской Федерации(1998) и премии президента РФ (2003). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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