РИАМО - 27 сен. В Московской области состоялась торжественная церемония вручения ежегодной общественной премии в области средств массовой информации имени В.А. Мельникова. Мероприятие прошло в культурном центре «Дементьевский» в Раменском округе, сообщается на сайте Союза журналистов Подмосковья.

Премия была учреждена Союзом журналистов Подмосковья в 2010 году. Она вручается за выдающиеся профессиональные заслуги и вклад в общественную жизнь местного сообщества. ​За 11 лет премии были удостоены 157 журналистов и общественных деятелей.

«Союз журналистов Подмосковья вручает премию не только за профессиональные достижения, но и за социальную значимость труда журналиста», - отметила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Премию вручили в номинациях «Журналистика», «Развитие СМИ», «Общественная деятельность». Кроме того, были объявлены лауреаты специальной премии «За достижения в сфере медиаобразования детей и молодежи» и обладатели звания «Легенды подмосковной журналистики».

Церемония вручения премии имени Мельникова ознаменовала собой старт XI Медианедели Подмосковья, которая продлится до 30 сентября.