РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В микрорайоне Климовск Подольска для ремонта тротуара на улице Победы привлекли нового субподрядчика для ускорения работ, сообщает теротдел администрации округа.

В настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту тротуаров вдоль улицы Победы на всем протяжении с двух сторон.

В связи с тем, что субподрядчик, ремонтирующий тротуар по четной стороне, не справляется с объемами, к работам по нечетной стороне привлекли нового субподрядчика. Для ускорения ремонта на объект также привезли фрезу, которая позволит оперативно демонтировать старое основание. Его сразу же можно будет грузить и вывозить.

Работы по демонтажу бортового камня и демонтажу старого основания планируют завершить до 1 октября. Затем подрядная организация приступит к работам по обустройству нового бордюрного камня и основания.

Работы на двух тротуарах приносят серьезные неудобства жителям. Сотрудники теротдела администрации округа ежедневно отслеживают ход работ для оперативного решения возникающих вопросов.

Тротуары на улице Победы находятся в ведении ГБУ «Мосавтодор», которое являются заказчиком работ.