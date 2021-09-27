РИАМО - 27 сен. За прошедшую неделю, с 20 по 27 сентября, на территории Москвы зарегистрировано 174 дорожно-транспортных происшествия, в которых 190 человек получили ранения различной степени тяжести и 8 человек погибли, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Самыми распространенными видами ДТП на минувшей неделе стали «наезд на пешеходов» и «столкновение транспортных средств» - их зарегистрировано 70 и 68 случаев соответственно.

При этом 22 наезда на пеших участников дорожного движения произошли в зоне действия пешеходного перехода.

Также в числе ДТП, произошедших за неделю, 11 наездов на стоящие транспортные средства и 7 наездов на препятствие. Кроме того, зарегистрировано 8 наездов на велосипедистов.

Впервые за последнее время количество наездов на пешеходов превысило автомобильные столкновения.