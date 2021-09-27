РИАМО - 27 сен. Московская область заняла первое место августовского рейтинга российских регионов по упоминаемости в СМИ в контексте президентского указа о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В августе СМИ сообщали, что Подмосковье продолжает лидировать в России по темпам строительства новых школ в рамках нацпроекта «Образование». В последний месяц лета в регионе дали старт строительству сразу 25 новых школ.

Также СМИ отмечали, что более 93 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, в августе сообщалось, что в школах Московской области установят 50 «ЭКОпунктов» – автоматов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок в рамках национального проекта «Экология».

Первую тройку медиарейтинга за август замкнули Самарская область и Приморский край. Кроме того, в топ-20 вошли Нижегородская область, Новосибирская область, Башкортостан, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край, Челябинская область, Волгоградская область, Омская область, Пермский край, Крым, Ставропольский край, Тверская область, Свердловская область и Хабаровский край.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 67 тыс. российских источников. Рейтинговая таблица составлена на основе медиаиндекса «Медиалогии», при расчете которого учитывается влиятельность источника информации и другие параметры.