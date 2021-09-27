РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 сен. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 13 266 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 25 по 27 сентября выявили 3 651 случай заболевания, из них 1 330 за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 445 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 149 человек, выздоровел и выписался из медучреждения 388 961 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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