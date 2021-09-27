РИАМО - 27 сен. Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Можайском городском округе Подмосковья оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение требований земельного законодательства РФ, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Факт нарушения был выявлен управлением в результате проверки материалов, предоставленных администрацией округа. Установлено, что собственник не выполнял требования и обязательные мероприятия по благоустройству и обработке земель.

Участок площадью 3,5 га запущен: он зарос сорными и древесно-кустарниковыми растениями. Земля не используется для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с этим деятельности. Признаки сенокошения и механической обработки почв отсутствуют. Собственником не проводятся агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозийные работы.

В результате халатного отношения происходит деградация земель.

Собственник земельного участка привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф в размере 30 тыс. руб.