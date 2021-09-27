РИАМО - 27 сен. За минувшие сутки подмосковные врачи вылечили еще 985 человек с диагностированным коронавирусом. С начала пандемии инфекцию победили 388 961 человек, сообщает областной оперштаб.
Также за сутки подтвердили 1330 новых заболевших, 10 пациентов с коронавирусом скончались.
За все время пандемии выявили 445 268 зараженных коронавирусом, жертвами инфекции стали 8 149 человек.
Ранее медики прогнозировали 4 волну коронавируса в конце сентября - начале октября.
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