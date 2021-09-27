РИАМО - 27 сен. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт написал в департамент культуры Москвы заявление об увольнении с поста художественного руководителя Театра сатиры, сообщает ТАСС.

«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», – сказал Ширвиндт.

Он отметил, что являлся художественным руководителем театра 20 лет и 7 месяцев.

Артист выразил желание продолжить дальнейшее сотрудничество с театром. По его словам, это зависит в том числе от столичного департамента культуры, который подбирает варианты дальнейшей совместной работы Ширвиндта с театром.

Александр Ширвиндт — народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», советский и российский актер, театральный режиссер и сценарист.

С 2000 года Ширвиндт является художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Актер известен по ролям в фильмах «Старики-разбойники», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы, или С легким паром!».